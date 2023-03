Adesso potete giocare su Apple Arcade con il DualSense Edge della PS5

Con iOS 16.4 arriva finalmente il supporto per il controller wireless di nuova generazione della PlayStation 5. Stiamo parlando, ovviamente, del DualSense Edge.

Poche ore fa Apple ha distribuito le nuove iterazione del firmware per Mac, iPad e iPhone (e non solo). Si può giocare ai titoli presenti su Apple Arcade (magari dalla Apple TV) o scaricabili dall’App Store con il nuovissimo joypad di Sony.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

DualSense Edge compatibile con iOS 16.4

Il DualSense Edge è stato annunciato a gennaio ma finora questo controller non era compatibile con i dispositivi della mela. Adesso, finalmente, l’azienda di Cupertino ha aggiornato la lista di prodotti compatibili con tale joystick. Nei forum di gaming, i possessori di PS5 (e di questo accessorio) si lamentavano da tempo della mancanza di supporto con Apple.

Giusto per fare un piccolo “remind me”, Sony ha presentato il DualSense Edge nel mese di ottobre 2022; questo accessorio è super personalizzabile, con tanti cappucci, con una cipollina alta e una bassa, con tasti posteriori e pulsanti a leva che rendono l’esperienza di gioco sempre più simile a quella che si avrebbe con un PC da gaming. Citiamo poi i frigger posteriori che sono una grande aggiunta rispetto a quelli presenti sul classico DualSense. Non di meno, si possono anche impostare i vari profili con controlli sentati a seconda del gioco. Costa 239,00€ su Amazon (in America solo 199 dollari) e in confezione è presente un cavo (intrecciato) USB Type-C per la ricarica e una pochette per il trasporto.

Il DualSense Edge per PS5 è su Amazon

Il suddetto controller si trova su Amazon al prezzo di 239,00€; certo, non sono pochi, ma questo è uno dei migliori joypad che vi siano in commercio. Viene venduto e spedito dal sito di e-commerce americano; se lo ordinate sarà a casa vostra in pochissimi giorni grazie al servizio di Prime. Ricordatevi di spuntare il coupon in fase di pagamento perché così risparmierete 11,96€.

Se avete una PlayStation 5 non potete non avere questo joypad; è praticamente il migliore della categoria e amplia e migliora l’esperienza dei giochi di nuova generazione. Solitamente tende ad andare a ruba, perciò se siete interessati vi invitiamo a sbrigarvi ad effettuare l’acquisto.

