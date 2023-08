Addio virus e phishing: ci pensa Norton al 60% di sconto

Virus, malware, ransomware, phishing: proprio quando sembra che la tecnologia sia un terreno insidioso, arriva un’offerta che promette il massimo della sicurezza online: Norton 360 Standard, il rinomato software antivirus, ti offre ora uno sconto del 60% sull’abbonamento annuale.

Naviga sicuro con Norton 360 Standard

Norton 360 Standard si propone come un baluardo contro le minacce informatiche, con una gamma di funzioni progettate per offrirti una protezione completa e senza compromessi. Immagina di poter navigare online senza la preoccupazione costante di cadere vittima di malware, phishing o altri attacchi dannosi. Con l’offerta del 60% di sconto sull’abbonamento annuale, puoi godere di questa tranquillità a un prezzo incredibilmente conveniente.

Ecco una panoramica dei vantaggi di Norton:

Protezione in Tempo Reale – Norton 360 Standard è in grado di individuare e neutralizzare minacce esistenti ed emergenti;

– Norton 360 Standard è in grado di individuare e neutralizzare VPN Sicura – I tuoi dati saranno criptati e la tua privacy sarà al sicuro mentre navighi in rete;

– I tuoi dati saranno e la tua sarà al sicuro mentre navighi in rete; Smart Firewall – Monitora le comunicazioni del tuo computer , proteggendoti da traffico non autorizzato e migliorando la sicurezza generale del sistema;

– Monitora le , proteggendoti da e migliorando la sicurezza generale del sistema; Password Manager – Ti permette di generare, memorizzare e gestire in modo sicuro tutte le tue credenziali online ;

– Ti permette di generare, memorizzare e gestire in modo sicuro tutte le tue ; Backup nel Cloud – Con 10 GB di spazio di archiviazione nel cloud, puoi salvare documenti , foto , video e molto altro ancora;

– Con di spazio di archiviazione nel cloud, puoi salvare , , e molto altro ancora; SafeCam per PC – Protegge la tua privacy avvisandoti di tentativi di accesso non autorizzato alla tua webcam.

Norton 360 Standard è molto più di un semplice antivirus: è una soluzione completa per garantire la tua sicurezza online. E con l’offerta speciale al 60% di sconto sull’abbonamento annuale, questa è l’opportunità perfetta per ottenere una protezione premium a un prezzo incredibile. Non lasciare che le minacce digitali ti mettano in ansia, scegli Norton 360 Standard e naviga online con la sicurezza che meriti.