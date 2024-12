Addio tessera fisica: a Milano si viaggia solo con lo smartphone

La digitalizzazione del trasporto pubblico sta facendo diversi passi in avanti, garantendo agli utenti maggiore comfort e praticità nell’acquisto dei biglietti e nella fruizione dei servizi. In quest’ottica, ATM Milano ha detto addio alla tessera fisica dell’abbonamento, che non sarà più necessaria, permettendo a tutti di viaggiare sui mezzi pubblici anche solo con il proprio smartphone.

In altre parole, da questa settimana è possibile accedere a metropolitana, bus e tram di Milano solo con il proprio telefono, anche se si è titolari di un abbonamento. Infatti, prima gli abbonati dovevano comunque essere dotati della propria tessera fisica di abbonamento. Ora invece è possibile dirle addio e usare lo smartphone per accedere ai mezzi pubblici della città o acquistare l’abbonamento direttamente dal proprio smartphone.

La nuova applicazione di ATM è stata completamente riprogettata per permettere di caricare l’abbonamento ai mezzi pubblici di Milano direttamente sullo smartphone.

Questa innovazione si inserisce in un contesto più ampio di evoluzione tecnologia del trasporto pubblico milanese, che ha visto negli ultimi anni l’introduzione del pagamento contactless sui messi di superficie e in metropolitana. Inoltre, si inserisce in una visione più ampia quale, ad esempio, l’arrivo di IT Wallet.

Sui mezzi pubblici a Milano ora serve solo lo smartphone

Grazie alle nuove funzionalità integrate nell’App ATM, sui mezzi pubblici di Milano adesso si può davvero solo usare lo smartphone. Infatti, l’applicazione non si limiterà solo alla gestione degli abbonamenti, ma offrirà una serie di funzionalità avanzate per migliorare l’esperienza di viaggio degli utenti attraverso:

calcolo ottimizzato dei percorsi;

dei percorsi; acquisto di biglietti singoli e abbonamenti ;

; visualizzazione delle fermate preferite ;

; informazioni in tempo reale su traffico e stato del servizio.

Questa iniziativa di ATM si inserisce perfettamente in un trend più ampio che vede Milano una delle città protagoniste dell’innovazione, diventando tra le più all’avanguardia nel campo della mobilità intelligente con lo smartphone.

Infatti, la città si sta dotando e sta adottando diverse soluzione innovative per rendere il trasporto pubblico più efficiente e user friendly non solo per i cittadini, ma anche per i visitatori. Dal 2019 è possibile pagare con il proprio telefono o la propria carta sui tornelli della metropolitana. Dal 2023 è possibile farlo anche sui mezzi di superficie.

La novità della tessera di abbonamento su smartphone

Ora a Milano, con il nuovo aggiornamento dell’app ATM, la tessera dell’abbonamento arriva su smartphone.

Nella pagina ufficiale di ATM si legge: “Addio tessera: si viaggia con la app. Con la nuova app non serve più avere una tessera e non serve più attivare l’abbonamento ai totem: comprate l’abbonamento o lo rinnovate dalla app, avvicinate il telefono ai lettori in metro e sui mezzi per convalidare e durante un controllo, mostrate l’abbonamento sulla app”.

Impatto sulla mobilità urbana

L’introduzione di queste tecnologia a Milano, integrando adesso anche la tessera dell’abbonamento in digitale sul proprio smartphone, sta avendo un impatto significativo sulla mobilità urbana e lo avrà anche in futuro: