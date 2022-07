Addio tasche piene con questo portafogli SLIM che ti salva dalle TRUFFE

Un portafogli che merita le tue attenzioni, soprattutto in questo periodo di vacanze. Se stavi cercando un modello perfetto da avere sempre in tasca senza sentirti appesantito o ingombrato, questo è il modello che fa al caso tuo.

Piccolo ma capiente, ti fa portare carte, documenti e banconote dove vuoi senza correre rischi. Tutto questo è merito della protezione RFID che ti spiego a breve di cosa si tratta. Prima, mi sembra doveroso farti sapere che è in promozione su Amazon, acquistalo immediatamente a soli 29,99€.

Le spedizioni non sono un problema, con Prime attivo sul tuo account sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.

Portafogli RFID: mai più senza un gioiellino del genere

Comodo allo sfinimento, questo portafogli è davvero l’evoluzione dei classici modelli. Magari sei il primo a provare fastidio perché ti trovi sempre le tasche piene per via del modello che già hai. Allora non pensi che sia tempo di cambiare?

Ti propongo proprio questa variante dal momento che ha tutto ciò che stai cercando con un’aggiunta da non trascurare: la protezione RFID. Funziona come uno scudo nei confronti dei segnali elettronici quindi i dati di documenti e carte rimangono al sicuro, a te non partono pagamenti involuti e dici addio a truffe di ogni genere.

Realizzato in fibra di carbonio non solo ha un’estetica curata nel dettaglio ma è anche indistruttibile.

