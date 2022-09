Addio Star Trek, Marvel è la responsabile

Come molti sapranno, Paramount aveva pubblicato l’elenco dei contenuti prossimi all’uscita o in fase di lavorazione. Tra questi compariva anche il sequel senza titolo di Star Trek che sarebbe dovuto uscire intorno al 2023. Peccato però che Marvel gli abbia messo letteralmente il bastone tra le ruote.

Infatti, questa importante casa produttrice ha portato la Paramount ad annullare la produzione. Una notizia che sta facendo il giro del mondo e che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i fan di Star Trek. La colpa, fondamentalmente, sarebbe della nuova produzione legata a I Fantastici 4.

Marvel Vs Paramount: I Fantastici 4 sconfiggono Star Trek

Perché Marvel avrebbe affossato l’importante progetto di Paramount nel creare un sequel a Star Trek? Semplicemente perché è riuscita a farsi strada corteggiando in modo impeccabile il regista impegnato in quella produzione. In altre parole Matt Shakman ha lasciato Star Trek per dedicarsi unicamente a I Fantastici 4.

Una scelta furba quella di Marvel che si è aggiudicata uno dei registi e attori più in gamba di questo periodo storico. Ad aver rivelato questo scoop è stata la nota testata giornalistica Variety che in un suo recente articolo ha spiegato:

Shakman è stato corteggiato con successo dai Marvel Studios per dirigere il suo riavvio di “Fantastic Four”, riunendo il regista di “WandaVision” con lo studio, dopo che il regista di “Spider-Man: No Way Home” Jon Watts ha lasciato quel film ad aprile.

