Addio sabbia nella tua auto grazie al MINI-ASPIRAPOLVERE scontato del -50%!

Nulla è più bello che una giornata al mare, se non fosse per la seccatura di dover pulire la sabbia dall’auto. Con un coupon cliccabile del -50%, potrai acquistare la risoluzione a tutti i tuoi problemi: un mini-aspirapolvere targato Baseus. E il suo prezzo è di soli 29,49€! Scopriamo tutte le sue particolarità.

Tutte le caratteristiche del mini-aspirapolvere

Questo dispositivo rivoluziona il concetto di pulizia grazie alla sua straordinaria forza d’aspirazione di 80AW, capace di eliminare anche lo sporco più ostinato con estrema facilità. Dai peli degli animali domestici alla sabbia più fine, nulla resiste alla potenza di questo piccolo gioiello tecnologico.

Nonostante la sua impressionante potenza, il suo motore è progettato per essere incredibilmente silenzioso, potrai utilizzarlo anche di notte senza disturbare il sonno degli altri.

E grazie alla sua batteria, avrai a disposizione fino a 25 minuti di autonomia con una sola carica, un tempo più che sufficiente per una pulizia veloce e approfondita in auto, in casa o in ufficio. La possibilità di ricaricarlo rapidamente tramite il cavo USB-C incluso rende il tutto ancora più pratico e comodo.

Con la sua bocchetta 2-in-1 avrai modo da passare facilmente dai tessuti ai pavimenti, garantendo una pulizia su qualsiasi superficie. E il filtro HEPA lavabile assicura che questo dispositivo sia sempre prestante!

Inoltre, il design compatto lo rende estremamente facile da maneggiare e riporre. Non occuperà spazio inutile e sarà sempre a portata di mano quando ne avrai bisogno, anche in macchina.

Pulisci la tua macchina in un battibaleno grazie al mini-aspirapolvere di Baseus. Non dimenticare che, per pagarlo 29,49€ anziché 58,99€, dovrai selezionare il coupon!