Addio all'umidità con il DEUMIDIFICATORE SMART (ad appena 98€!)

Se in casa tua ci sono stanze in cui è presente un forte taso di umidità, ti sarà sicuramente capitato di dover combattere con muffe e funghi, che possono macchiare pareti, soffitti e non solo. Da oggi, potrai dire addio a tutto questo per soli 98,90€!

Tutte le caratteristiche del deumidificatore

Questo deumidificatore è un vero e proprio aspirapolvere per l’acqua in eccesso, capace di risucchiare fino a 16 litri di umidità al giorno! È come avere un piccolo deserto personale nel tuo soggiorno. E grazie al serbatoio estraibile, svuotarlo è un gioco da ragazzi. Un avviso ti segnala quando è necessario svuotare il serbatoio, prevenendo qualsiasi rischio di traboccamento e garantendo un funzionamento sempre ottimale.

Il BigDry 8000 di Cecotec ti permette di scegliere l’umidità ideale per te, come un sarto che cuce un abito su misura. Che tu preferisca un’aria fresca e secca o un po’ più umida, troverai l’impostazione perfetta. E non solo: questo piccolo genio migliora anche la qualità dell’aria, aiutandoti a respirare meglio e a prevenire fastidiosi problemi alle vie respiratorie.

Ma la vera chicca è il controllo Wi-Fi, grazie al quale potrai comandare il tuo deumidificatore con un semplice tocco sul tuo smartphone, anche se sei fuori casa. È come avere un telecomando magico per il clima della tua casa. Accendilo, spegnilo, cambia le impostazioni… tutto comodamente dal divano.

Rendi qualsiasi ambiente privo di umidità grazie al Cecotec BigDry 8000 Expert Connected. Ti ricordiamo che, grazie a questo sconti, potrai farlo tuo per soli 98,90€ anziché 139,00€!