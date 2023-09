Addio allo 0%, metti in tasca il tuo Power Bank da 2 ricariche (14€)

Non rischiare più di stare fuori casa con la batteria dello smartphone allo 0%. Sia quando sei in città che in viaggio questa ipotesi ti spaventa, vero? Allora sii sempre pronto all’evenienza con un perfetto Power Bank di cui non fare a meno. Con 3 uscite e ricarica rapida ti assicura sempre il massimo.

Ora che è in promozione su Amazon con ben due sconti è il tuo momento. Collegati in pagina e spunta il coupon per portarlo a casa ad appena 14,35€.

Delle spedizioni non ti preoccupare: sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Power Bank geniale: piccolo, sottile ma con tanta energia

Quando acquisti un power bank secondo me sono due le caratteristiche a cui devi stare attento: quanta energia può stipare al suo interno, le dimensioni. Questo perché i dispositivi di questo genere sono creati appositamente per essere portati sempre dietro quindi trovarti con un modello ingombrante o che ti assicuri poca carica non è intelligente.

Tuttavia questo modello che ho scovato su Amazon non lascia tempo ai dubbi. Super sottile, leggero e dalle dimensioni compatte è la risposta ad ogni problema. Perfetto da avere sempre con te, anche in viaggio non è mai di troppo.

Al suo interno ha 10000mAh di energia che in linea di massima ti regalano 2 ricariche complete su smartphone. È compatibile con qualsiasi modello, non ti preoccupare e in più ha anche 3 uscite quindi se vuoi lo adoperi anche con 3 prodotti in simultanea.

Per non rischiare di portarlo dietro quando è scarico puoi consultare il display LED integrato. Su questo vedi la percentuale chiara e nitida per evitare brutti scherzi.

Insomma, con tutto quello che ti occorre al posto giusto questo power bank è una piccola salvezza.

Collegati immediatamente su Amazon dove lo porti a casa con ben due sconti, mi raccomando spunta il coupon per averlo ad appena 14€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.