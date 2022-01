Addio alle fotocamere reflex di punta di Canon?

La linea di reflex digitali di punta di Canon finirà con la EOS-1D X Mark III, purtroppo. Nei prossimi anni, Canon porrà fine allo sviluppo e alla produzione delle sue camere con sistema a specchio e produrrà esclusivamente mirrorless.

Canon EOS 1D X Mark III rappresenta la fine delle reflex premium

Quando Canon ha rivelato la EOS-1D X Mark III nel gennaio 2020, abbiamo tutti pensato che le reflex digitali “non fossero ancora morte”, ma questa fotocamera segnerà la fine della linea per un modello di punta che alcuni fotografi professionisti amano alla follia.

CanonRumors spiega i punti salienti di un'intervista rilasciata questa settimana dal presidente e CEO di Canon Fujio Mitarai al quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun. L'articolo evidenzia come le fotocamere mirrorless di fascia alta con obiettivo intercambiabile hanno conquistato quote di mercato che in precedenza erano dominate dalle reflex digitali ad obiettivo singolo (DSLR).

In esso, il CEO ha detto:

Le esigenze del mercato si stanno rapidamente spostando verso le fotocamere mirrorless. Quindi, di conseguenza, spostiamo sempre più le persone in quella direzione.

L'articolo afferma che la Mark III è “in effetti” l'ultimo modello della serie EOS-1 di punta di Canon e che in pochi anni la società smetterà di sviluppare e produrre le sue fotocamere DSLR di punta a favore delle fotocamere mirrorless.

Tuttavia, nonostante ciò che dicono alcuni titoli, ciò non significa che questa sia la fine delle reflex digitali Canon (ancora). Mentre l'articolo chiarisce che le fotocamere mirrorless come la EOS R3 di Canon rappresentano il futuro del segmento, viene spiegato anche che, a causa della forte domanda estera, l'azienda prevede di continuare a produrre fotocamere DSLR di fascia media per il momento.

Per quanto riguarda la Mark III, anche se un nuovo modello non è dietro l'angolo, la sua durata stimata come prodotto attivo è ancora misurata in anni. In una dichiarazione rilasciata a The Verge, un portavoce di Canon ha confermato: