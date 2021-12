Canon CR-X300: ecco la fotocamera più versatile dell'azienda

Canon ha lanciato una nuova videocamera 4K per esterni che può funzionare sia come videocamera tradizionale che come CAMERA di sorveglianza. Questo prodotto all-in-one può essere ampiamente utilizzato in diverse scene di ripresa all'aperto come il monitoraggio del tempo, la trasmissione in diretta di eventi sportivi all'aperto, riprese di animali selvatici, parchi a tema e varie sedi di eventi.

Canon CR-X300: le caratteristiche

La telecamera per esterni all-in-one CR-X300 è dotata di un processore di immagini DIGIC DV6 e utilizza gli stessi componenti principali di una telecamera professionale. Supporta la tecnologia di elaborazione HD super-sampling full HD del sensore 4K e può combinare tutti i pixel 4K UHD ottenuti dal sensore di immagine CMOS.

Inoltre, il CR-X300 non è solo dotato di una funzione anti-shake standard, che può realizzare la stabilizzazione dell'immagine a 4 assi con correzione della rotazione verticale/orizzontale, ma è anche supportato da una funzione anti-shake più potente con un effetto di correzione più forte, adatto per riprese con teleobiettivo.

Non di meno, dispone anche di un sensore di immagine CMOS da 1/2,3 e di un obiettivo zoom 20x con ottica 4K. Supporta un'estremità grandangolare da 29,3 mm a un'estremità del teleobiettivo da 601 mm e può scattare e riprodurre immagini video 4K 30P / 4: 2: 2 a 10 bit di alta qualità, adatte a varie scene di ripresa video dal grandangolo all'ultra teleobiettivo.

La fotocamera viene equipaggiata con un grado di protezione IP65 impermeabile e antipolvere. È inoltre dotata di un tergicristallo elettrico mentre il corpo è realizzato con materiali resistenti alla corrosione. Può essere utilizzata in ambienti esterni con forte vento e pioggia battente senza la necessità di un involucro protettivo.

Infine, è dotato di un gimbal portatile portatile che può essere trasportato facilmente e in sicurezza con una mano quando deve essere utilizzato per le riprese in scene diverse. Gode anche del “PoE++”, una feature che le permette di utilizzare un cavo LAN per fornire alimentazione e controllare la telecamera, risparmiando così sui costi di cablaggio e installazione.