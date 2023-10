ADDIO alle DISCONNESSIONI WIFI con meno di 20€? Ora è possibile!

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Ac 1200 è ora in vendita con uno sconto del -33% su Amazon, crollando a meno di 20 euro. Se stai attualmente cercando un metodo altamente efficace per estendere la copertura del segnale Wi-Fi all’interno della tua abitazione, questo è il momento perfetto!

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Ac 1200 risolve i tuoi problemi con la connessione WiFi

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender AC1200 rappresenta un dispositivo innovativo e altamente efficace progettato appositamente per migliorare la copertura del tuo segnale Wi-Fi all’interno della tua abitazione in modo incredibilmente semplice e intuitivo. Questo gadget opera su due diverse bande di frequenza, sia a 2.4 GHz che a 5 GHz, e ti offre una velocità combinata eccezionale che raggiunge incredibili 1200 Mbps.

Grazie a questo straordinario dispositivo, la tua esperienza di navigazione su Internet sarà come percorrere una superstrada digitale che copre con affidabilità ogni singolo angolo della tua casa, eliminando definitivamente quei fastidiosi punti senza copertura che spesso causano frustrazione e disagio.

Un aspetto pratico di questo dispositivo è la presenza di una porta Ethernet veloce. Questo significa che puoi collegare direttamente dispositivi come la tua TV, la console di gioco o un TV Box al ripetitore per una connessione ancora più affidabile. È una soluzione perfetta per garantire che i tuoi dispositivi abbiano sempre una connessione stabile e veloce.

Un grande vantaggio è l’indicatore di segnale intelligente, che semplifica notevolmente la configurazione. Ti aiuta a individuare il posto migliore per posizionare il ripetitore, assicurandoti che la tua rete Wi-Fi copra tutte le zone desiderate. Inoltre, fornisce informazioni chiare ed intuitive sul funzionamento del dispositivo.

Dì addio alle zone senza segnale e godi di una connessione veloce e stabile in tutta la casa, il tutto a un prezzo incredibile con uno sconto del -33% su Amazon, pagando Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Ac 1200 solo 19,99€!

