Addio ai cavi con MOUSE+TASTIERA wireless Acer a soli 23€!

Grazie all’esclusiva “offerta ritorno a scuola” targata Amazon, potrai finalmente avere i tuoi tanto desiderati mouse e tastiera senza fili! Il bundle “Acer Combo 100” è infatti scontatissimo del 40%, con il suo prezzo che precipita ad appena 23,99€!

Tutte le caratteristiche del kit Acer

Il mouse incluso nel set è stato progettato per garantire una precisione al top grazie ai suoi 1600 DPI, permettendoti di passare facilmente da un documento all’altro, di scorrere tra fogli di calcolo o di navigare su internet senza sforzo. La precisione del mouse è perfetta sia per il lavoro quotidiano che per attività più specifiche, come per chi vuole giocare.

E la sua tastiera gode della classica disposizione QWERTY italiana, che la rende perfetta per chiunque abbia familiarità con le classiche tastiere italiane. Entrambe le periferiche si basano sulla tecnologia Plug and Play, grazie alla quale l’installazione è rapida e immediata. È sufficiente inserire il ricevitore USB nel computer, e la connessione wireless si stabilirà automaticamente, senza la necessità di installare driver o software aggiuntivi. Questo aspetto rende il dispositivo estremamente intuitivo, pronto all’uso in pochi secondi.

Grazie alla tecnologia wireless a bassa energia basata su ricevitore, questo set è progettato per durare nel tempo senza dover sostituire le batterie di frequente, rendendolo perfetto per chi vuole lavorare senza l’intralcio dei cavi, garantendo un’esperienza di utilizzo pratica ed efficiente in qualsiasi ambiente, che tu sia a casa, in ufficio o in viaggio.

Il kit wireless perfetto esiste e si chiama Acer Combo 100. Prendi mouse e tastiera senza fili per appena 23,99€!