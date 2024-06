Adattatore universale da viaggio, perfetto per qualsiasi paese, in SCONTO su Amazon

Se sei un viaggiatore che si trova spesso a confrontarsi con prese di tipo diverso questo adattatore universale è l’accessorio che stavi cercando. Oggi, spuntando la casella del coupon sconto che trovi in pagina, puoi acquistarlo in sconto su Amazon a soli 22,09 euro.

Adattatore universale da viaggio: perfetto per ogni occasione

L’adattatore in questione è progettato con una porta CA, due porte USB A e tre porte USB C, consentendo di caricare fino a sei dispositivi allo stesso tempo. Le porte USB A offrono un’uscita di 12 W, mentre le porte USB C forniscono un’uscita di 15 W, ideale per i dispositivi a ricarica rapida.

Il pezzo forte è naturalmente la sua dotazione di prese per EU, UK, AU e US risultando quindi compatibile con le prese elettriche di diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Europa, Regno Unito, Germania, Tailandia, Giappone, Maldive, Israele, Italia, Costa Rica, Australia, Cina e altri ancora. Le dimensioni compatte lo rendono ideale da trasportare, anche in valigia.

Il doppio fusibile di sovraccarico da 10 A ti protegge da qualsiasi imprevisto ed è facilmente sostituibile in caso di guasto. Un accessorio dunque essenziale per chiunque viaggi molto: spunta la casella del coupon sconto e acquistalo a soli 22,09 euro.