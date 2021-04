Tra le offerte di oggi c’è la action cam Sony HDR-AS50 su Amazon a 149,90€, uno sconto del 32% che corrisponde ad un risparmio di oltre 70 euro rispetto al prezzo solito.

Sebbene la risoluzione massima si fermi al FullHD 1080p, il sensore CMOS e le ottiche Zeiss garantiscono un’eccellente qualità delle immagini e e un’ottima stabilizzazione ottica grazie al sistema SteadyShot. Il corpo in plastica è molto resistente, per resistere alll’immersione in acqua necessita dell’apposito accessorio e le dimensioni compatte permettono di installare la videocamera su caschi, biciclette, auto e molto altro, sfruttando la lunga lista di supporti compatibili.

Sul lato destro l’action cam Sony HDR-AS50 monta un piccolo display che mostra lo stato della registrazione, l’autonomia residua e permette di selezionare le varie modalità di ripresa tramite i 3 tasti. Per controllare l’inquadratura e visualizzare le immagini catturate in tempo reale occorre collegare la videocamera all’applicazione per iOS e Android, dalla quale è possibile impostare vari parametri di ripresa.

Oggi la action cam Sony è in offerta su Amazon a 149,90€, un buon prezzo scontato del 32% per un dispositivo versatile e ben costruito. Non manca la spedizione espressa Prime con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica