Action cam in super offerta su Amazon: 4K e impermeabile, tua a meno di 80€

L’Akaso EK7000 si afferma come una scelta di valore per gli entusiasti delle action cam: con il suo attuale sconto del 25% su Amazon, venduta a 79,99€ rispetto al prezzo consigliato di 106,99€, diventa un’opzione ancora più attraente.

Questa action cam offre video ultra HD 4K a 30 fps e 2.7K a 30 fps, accompagnati da fotografie di alta qualità con una risoluzione di 20MP. Il risultato è una qualità dell’immagine quattro volte superiore rispetto a quella delle fotocamere HD tradizionali, permettendo agli utenti di catturare e condividere i loro momenti più avventurosi con estrema chiarezza.

Il telecomando wireless 2.4G consente di controllare facilmente la camera da lontano, rendendo la cattura di foto o video più comoda che mai, specialmente quando la camera è montata su attrezzature o posizionata fuori portata.

La durata della batteria è un punto di forza per questa fotocamera d’azione. Viene fornita con due batterie ricaricabili da 1050mAh e un doppio caricatore USB, con ciascuna batteria che permette fino a 90 minuti di registrazione, riducendo così la preoccupazione di rimanere senza carica nei momenti cruciali.

Con Wi-Fi e HDMI integrati, l’EK7000 garantisce una facile condivisione e modifica delle riprese. Utilizzando l’app AKASO GO, gli utenti possono collegare la fotocamera al proprio dispositivo mobile e condividere i loro video e immagini velocemente. La portata del Wi-Fi è notevole, raggiungendo fino a 10 metri di distanza, ampliando le possibilità di controllo a distanza.

L’aspetto impermeabile rappresenta un altro punto di forza significativo dell’Akaso EK7000. Con la sua custodia resistente all’acqua, la camera è impermeabile fino a 30 metri (100 piedi), il che la rende ideale per tutti i tipi di sport acquatici. Oltre a ciò, la vasta gamma di accessori inclusi – molti dei quali compatibili anche con GoPro – consente una facile adattabilità dell’EK7000 per un’ampia varietà di attività estreme e avventure sia indoor che outdoor.

E’ una scelta eccezionale per chi cerca una fotocamera d’azione versatile, capace di catturare momenti dinamici con qualità eccellente, dotata di una varietà di funzioni utili, il tutto a un prezzo scontato. Con quest’offerta su Amazon, è il momento ideale per acquistarla… non fartela scappare!