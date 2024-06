Action Cam in offerta a solo 101€: la Akaso Brave 4 Pro sbaraglia tutti con un prezzaccio

Cerchi un’action cam formidabile ad un prezzo estremamente competitivo? Ti veniamo subito in soccorso con un’offerta da non farsi assolutamente scappare. L’Akaso Brave 4 Pro è in offerta su Amazon ad un prezzaccio: oggi, per breve tempo, può essere tua ad appena 101€. Questa offerta la rende una delle migliori action cam per rapporto tra prestazioni e prezzo.

Questo dispositivo è dotato di un sensore da 20MP e può registrare video in 4K a 30 fps. Non manca, ovviamente, un ottimo sistema di stabilizzazione ottica che assicura riprese fluide anche nelle situazioni più concitate. Del resto, è un action cam pensata per riprendere le tue avventure più adrenaliniche – come le discese in sci e le immersioni subacquee.

E’ equipaggiata con due schermi: uno posteriore da 2 pollici touch screen e uno anteriore da 1,5 pollici non touch, utile per inquadrare le riprese quando si scattano selfie o si registra vlog​. Come anticipato, la camera è impermeabile fino a 40 metri con la custodia inclusa, rendendola perfetta per le attività subacquee come snorkeling e immersioni​.

In termini di qualità dell’immagine, la Brave 4 Pro offre colori vividi e dettagli nitidi, soprattutto nelle riprese ravvicinate. Lo zoom 5X ti aiuta a catturare anche i soggetti più distanti. Il microfono è integrato, ma è possibile acquistare un microfono esterno per una qualità ancora più alta. La batteria è più che buona e offre fino a 90 minuti di riprese con una singola ricarica.

Nel complesso, si tratta di un prodotto davvero ottimo venduto ad una frazione del prezzo dei suoi competitor più blasonati. Non perdere questa offerta: acquista subito l’Akaso Brave 4 Pro a solamente 101€.