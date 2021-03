Una action cam per riprendere le tue avventure, una videocamera da immergere in acqua oppure collegare alla pettorina del cane per riprendere le sue prodezze. Approfitta dei super sconti Amazon ed accaparrarti la tua videocamera sportiva a 13,99€ con spedizioni gratis.

Action cam in super sconto su Amazon

Un design molto simile a quello delle altre videocamere sportive di questo tipo. Un’estetica e una costruzione che la rendono perfetta per essere utilizzata in diversi modi. Infatti, grazie agli accessori in dotrazione, potrai posizionarla dove preferisci, sempre in modo ben saldo.





Le rirpese potrai farle con massima risoluzione FHD e tutte le clip saranno salvate all’interno di una microSD fino a 32GB. Ogni volta che vorrai passare le tue riprese su PC o smartphone, potrai prelevarle in pochi secondi.

Per approfittare subito del super sconto presente su Amazon, e portare a casa la tua nuova action cam a 13,99€, tutto quello che devi fare metterla nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “H6NRDML3”.

Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite.

