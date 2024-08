Action cam Brave 4 Pro, offerta lampo fenomenale: la paghi appena 91 euro

La Brave 4 Pro della Akaso è una delle action cam più versatili e competitive sul mercato: attualmente è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 91,19€, con uno sconto notevole sul loro prezzo di 119,99€. Perfette per la tua prossima avventura.

La Brave 4 Pro può registrare video in risoluzione 4K a 30 fps e scattare foto a 20MP, garantendo immagini dettagliate e di alta qualità. La stabilizzazione elettronica delle immagini (EIS) versione 2.0 aiuta a ottenere filmati fluidi e stabili anche durante le attività in movimento, riducendo efficacemente il tremolio della fotocamera.

La fotocamera è dotata di un doppio schermo: un touchscreen posteriore da 2 pollici e un display frontale da 1,5 pollici, utile per i selfie e per inquadrare meglio le riprese. Il grandangolo di 170° permette di catturare ampi scenari, mentre lo zoom digitale 5x offre maggiore flessibilità nelle riprese. La Brave 4 Pro è inoltre impermeabile fino a 40 metri con la custodia inclusa, rendendola ideale per le immersioni e le attività subacquee.

Ovviamente troviamo un’ottima connettività Wi-Fi per interagire con l’action cam sfruttando l’app ufficiale AkasoGo: condividere scatti e video sui social e con i tuoi amici sarà semplicissimo. Nella confezione, troverai un ricco arsenale di accessori, tra cui due batterie da 1350mAh, un caricabatterie, diversi supporti e un telecomando. Non perdere questa super offerta: acquista ora la Brave 4 Pro a solo 91,19€.