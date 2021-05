Una action cam che è in grado di riprendere in 4K, è accessoriata e – soprattutto – può trasmettere rapidamente le riprese allo smartphone tramite il WiFi. Un prodotto completo, che ora da Amazon porti a casa a 19,99€ appena con spedizioni rapide e gratis: offerta top, con scorte limitate.

Action cam 4K in super offerta su Amazon

Bella, compatta e con tutti gli accessori che ti servono per partire. Infatti, non manca la custodia che renderà immediatamente subacquea la tua fotocamera: potrai usarla sott’acqua senza problemi e riprendere così le tue avventure.

Allo stesso modo, potrai giocare con i 18 accessori in dotazione per divertirti al massimo con il tuo nuovo gioiellino. Riprendi quello che ti piace in 4K, ma ricorda: se sceglierai il FHD potrai sfruttare i 60FPS! Tutte le registrazioni verranno salvate su una microSD che dovrai inserire tu stesso. Tuttavia, al momento di scaricare le riprese, potrai scegliere di farlo attraverso il WiFi direttamente sullo smartphone: questo ti permetterà di poter ottenere le riprese in qualsiasi momento, senza dover usare un PC. In pochi istanti, sarai pronto alla condivisione sui social delle tue prodezze!

Insomma, con un investimento di meno di 20€ porti a casa un prodotto super interessante, una action cam che potrà accompagnati per tutta l’estate e ti farà divertire senza ansie: in fondo, costa pochissimo!

Per poter approfittare subito dell’eccezionale promozione Amazon, devi solo accaparrarti il prodotto prima che le scorte – già limitate – finiscano. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non perdere questo e altri super sconti: il meglio è sul canale Telegram di Telefonino.net.

