Action Cam 4K con microSD da 64GB inclusa: immortala i momenti più belli

Anche a te piace ogni tanto ricordare le tue avventure e i viaggi che fai tramite video e foto mozzafiato? Allora l’offerta che ti sto segnalando è fatta su misura per te. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questa Action Cam 4K a soli 59,99 euro, invece che 106,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto sul prezzo originale del 25% più un ulteriore ribasso sempre del 25% per un risparmio totale di ben 47 euro. Davvero niente male soprattutto per ciò che potrai ottenere. Con questa fantastica videocamera robusta e impermeabile potrai filmare ogni cosa in qualsiasi posto in modo semplice.

Action Cam 4K: video e foto meravigliose

Nonostante il suo basso costo questa Action Cam è in grado di offrire video meravigliosi con risoluzione 4K UHD a 30 fps. Anche le foto saranno meravigliose grazie a un sensore principale da 20 MP. Inoltre grazie alla sua custodia impermeabile fino a 30 m di profondità potrai portartela dietro mentre fai immersioni subacquee.

Puoi controllarla da remoto tramite un telecomando wireless che trovi in confezione e che ti permette di scattare foto e registrare video. Possiede due batterie ricaricabili da 1050 mAh con caricatore rapido incluso. Ogni batteria è in grado di durare fino a 90 minuti e quindi puoi stare tranquillo. Grazie a uno stabilizzatore video puoi fare riprese perfette anche mentre sei in movimento. E inclusa c’è anche una microSD da 64 GB per tenere tutti i filmati che desideri e trasferirli da un posto all’altro.

Non perdere tempo perché questi sconti con il coupon scadono sempre in un attimo. Perciò prima che accada vai su Amazon e acquista la tua Action Cam 4K a soli 59,99 euro, invece che 106,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.