Action Cam 4K in super offerta: il prezzo crolla a meno di 30€

Questa Action Cam 4K brandizzata Fmais è un dispositivo versatile e potente progettato per catturare tutti i tuoi momenti avventurosi. Con una risoluzione video di 4K a 30fps e una fotocamera da 16 MP, questa action cam offre immagini nitide e dettagliate per immortalare le tue avventure. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo scandalosamente basso: la paghi meno di 30€!

Una delle sue caratteristiche principali è la sua resistenza all’acqua fino a 30 metri di profondità, rendendola ideale per gli sport acquatici come immersioni, nuoto, surf e molto altro ancora. Questa fotocamera subacquea ti consente di esplorare il mondo subacqueo e catturare immagini sorprendenti con facilità.

Grazie alla connettività WiFi e all’applicazione “X-Sport Pro” sul tuo smartphone, puoi controllare la tua action cam in remoto, modificare le impostazioni e trasferire facilmente i tuoi video e le tue foto sul tuo dispositivo mobile. Questo ti permette di condividere istantaneamente le tue avventure con amici e familiari.

La fotocamera è dotata di uno schermo HD da 2 pollici che ti consente di visualizzare e riprodurre facilmente i tuoi video e le tue foto. La lente grandangolare da 170° cattura immagini panoramiche mozzafiato, consentendoti di catturare più dettagli in ogni scatto.

Per garantirti un’esperienza di registrazione senza interruzioni, la action cam viene fornita con due batterie da 1350 mAh ciascuna, ognuna delle quali offre una durata di oltre 2 ore. Inoltre, il pacchetto include una vasta gamma di accessori che ti consentono di montare la fotocamera su caschi, biciclette, polsi e molto altro ancora, offrendoti flessibilità e libertà di ripresa.

Con modalità di ripresa multiple, tra cui video time-lapse, video slow-motion e modalità di scatto automatico, questa action cam ti offre infinite possibilità creative per catturare i tuoi momenti più preziosi e avvincenti. Non farti scappare questa offerta e acquistala ad un prezzo incredibilmente basso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.