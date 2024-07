Acquista un gioco a solo 1 euro da GameStop: è iniziata la promo 1x1

Giochi a 1 euro? Non è uno scherzo, è la nuova promozione GameStop 1X1, che ti permette di acquistare un gioco nuovo (a scelta da una selezione) a solo 1 euro portandone in negozio uno usato.

Come funziona la promo 1 euro GameStop

La promozione GameStop è valida solamente nei punti vendita fisici della catena. Riportando un gioco usato dal valore minimo di 27.98 euro, potrai acquistare un titolo nuovo a soltanto 1 euro, scegliendo tra una lista di selezionati.

I titoli proposti non sono tutti recentissimi, ma ci sono alcuni evergreen che, per un solo euro, sono assolutamente da avere, per tutte le console – Xbox One e Series X, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch. Qualche esempio?

GTA V – Premium Online Edition

Red Dead Redemption II

Crash Bandicoot 4; It’s About Time (con upgrade gratuito per PS5)

Spyro Reignited Trilogy

Stray

Dying Lught 2 Stay Human

Diablo III – Eternal Collection

EA SPORTS FC 24

Far Cry 6

Puoi ottenere uno di questi (e altri) giochi a 1 euro, riportando in negozio un altro gioco dal valore minimo di 27,98 euro. Le proposte sono circa un centinaio, alcune molto interessanti e altre meno, ma se tra queste c’è un titolo che manca alla tua collezione questo è il momento giusto per portarselo a casa a un prezzo davvero eccezionale. La promozione 1×1 GameStop è valida fino al 21 agosto nei punti vendita della catena.