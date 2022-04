Acquista Spider-Man per PS4 o PS5 e ricevi gratis il film in blu-ray

GameStop annuncia una nuova promozione dedicata a tutti gli appassionati Marvel. Fino al 4 maggio 2022, acquistando online una copia di Marvel's Spider-Man o Spider-Man Miles Morales per PS4 e PS5, si riceverà in omaggio il blu-ray del film Spider-Man Far From Home. Se acquisti i giochi in negozio potrai scegliere tra Far From Home e Homecoming, rispettivamente secondo e primo capitolo della nuova saga con protagonista Tom Holland.

E non ti rimane che approfittarne, visto che tutti i titoli sono disponibili in offerta. Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS4 e PS5 può essere tuo a soli 39,98€. La Ultimate Edition per PS5 ti costerà soltanto 59,98€, mentre il primo capitolo per PS4 sarà tuo per appena 19,98€.

Una promozione da non perdere: il film in regalo con Spider-Man per PS4 e PS5

Si tratta certamente di un'ottima occasione per recuperare i due giochi realizzati da Insomniac Games, che disegnano un universo unico ed indipendente per l'uomo ragno rispetto film e fumetti. Il primo Spider-Man ci ha permesso di conoscere un Peter Parker maturo, segnato da anni di lotta al crimine di New York. La storia originale ci ha fatto scoprire personaggi noti in ruoli inaspettati, insieme ad un gameplay a mondo aperto e ricco di possibilità dal punto di vista dei combattimenti e dell'esplorazione.

Miles Morales è stato uno dei giochi di lancio per PS5 e, sebbene si tratti di un'espansione stand-alone, si è posto come sequel diretto delle vicende narrate nel primo gioco. In questo caso prendiamo i panni appunto dell'apprendista di Peter Parker che, in pieno Natale, si trova da solo costretto ad apprendere i suoi nuovi poteri mentre affronta un nuovo pericolo che minaccia la sicurezza di New York.

Entrambi i personaggi torneranno insieme in Marvel's Spider-Man 2, già annunciato e previsto in esclusiva per PlayStation 5 nel 2023. Nel nuovo episodio, vedremo la comparsa di Venom tra gli antagonisti.

Insomma, per saziare la tua sete da uomo ragno non puoi che sfruttare questa promozione eccezionale di GameStop. Acquista uno dei giochi offerti in sconto per PS4 e PS5 e ricevi gratuitamente il blu-ray di Far From Home. Se lo fai in negozio, potrai scegliere in alternativa Homecoming.