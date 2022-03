Acquista Samsung Galaxy S21 FE: aggiungi 1 euro e ricevi Galaxy Tab A8

Non c'è davvero limite alla follia, ma quando si tratta di sconti ne siamo davvero felici. Direttamente online sullo store di MediaWorld acquisti il fantastico Samsung Galaxy S21 FE 5G a soli 678 euro, invece di 769 euro. Con un solo euro in più ricevi l'incredibile tablet Samsung Galaxy Tab A8! Dovrai solo selezionare questo articolo nella stessa pagina per metterlo in carrello.

Un'opportunità davvero unica che rende ancora più incredibile questo sconto dedicato all'acquisto di uno dei migliori smartphone Android sul mercato. Sperimenta emozioni da grande schermo, tenendolo nel palmo della tua mano. Il suo display straordinario è in grado di confondere il confine tra reale e virtuale. Tutto questo grazie alle cornici ridotte al minimo così da garantirti una visuale più ampia.

Goditi colori più vivaci e brillanti, anche sotto la luce del sole con il suo display Dynamic AMOLED 2X che rende tutto ancora più realistico e immersivo. Ti sembrerà di essere nella scena mentre guardi un film o dritto nell'azione mentre stai giocando al tuo videogame preferito.

Samsung Galaxy S21 FE: MediaWorld ti regala anche il Galaxy Tab A8

Grande opportunità grazie a MediaWorld che, in collaborazione con Samsung, ti permette di acquistare un prodotto eccezionale e riceverne un altro altrettanto meraviglioso, quasi in regalo. Infatti, acquistando il Samsung Galaxy S21 FE 5G a soli 678 euro, invece di 769 euro, potrai aggiungere nel carrello anche il Galaxy Tab A8 e pagare tutto solo 679 euro. Niente male vero? Allora cosa aspetti? Hai tempo solo fino al 31 marzo 2022, salvo esaurimento scorte.

Scegli la massima potenza grazie al suo chip più veloce di sempre che unisce l'efficienza energetica alla velocità, alla potenza e all'intelligenza. In questo modo avrai sempre prestazioni incredibili, mai viste prima, anche per i giochi dalla grafica più importante e per il multitasking.

Grazie alla sua batteria da 4500 mAh, potrai dire addio agli incubi da batteria scarica. La sua nuova tecnologia garantisce una durata per tutto il giorno e oltre, anche con 5G attivo. Usa il tuo nuovo smartphone Android per vedere film, serie TV, email, social network e gioca senza sosta. Tanto è instancabile quanto te.

