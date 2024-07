Acquista questo Smartwatch fitness in sconto TOP (-70%)

Vorresti uno smartwatch dal design elegante e dalle ottime funzionalità, ma senza spendere un patrimonio? Porta a casa lo smartwatch fitness in offerta a soli 29,99€ invece di 99,99€, grazie a uno sconto del 70%, rappresenta una soluzione ottima per chi desidera monitorare notifiche e la propria salute a un prezzo conveniente. Questo dispositivo offre la possibilità di effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dal polso, grazie al microfono integrato e all’altoparlante ad alta fedeltà. Collegandolo via Bluetooth, è possibile sincronizzare i contatti, visualizzare i registri delle chiamate e ricevere notifiche intelligenti anche sui tuoi obiettivi in ambito fitness.

Smartwatch fitness a un prezzo irripetibile su Amazon!

Partiamo dal suo schermo touch TFT a colori da 1,91 pollici che garantisce una visualizzazione comoda e un funzionamento fluido. La selezione di oltre 200 quadranti personalizzabili permette di adattare lo smartwatch al proprio stile, caricando anche immagini personali. Per quanto riguarda la salute, il dispositivo monitora costantemente la frequenza cardiaca, i passi e le calorie bruciate. Tiene traccia dei tuoi schemi di sonno e respirazione, offrendo dati storici tramite l’app, utili per migliorare la qualità e la durata del sonno.

Con oltre 110 modalità sportive, tra cui corsa e yoga, lo smartwatch traccia accuratamente passi, tempo, distanza e calorie bruciate. È certificato IP68 per l’impermeabilità, resistente quindi a lavaggi delle mani e sudore, ma non ad acqua calda o salata. Non meno importante, la batteria da 310 mAh garantisce fino a 7 giorni di uso continuo e fino a 20 giorni in standby!

Infine, le numerose funzionalità aggiuntive, come sveglia, cronometro, controllore musicale, controllo della fotocamera, previsioni del tempo e promemoria per il sedentarismo, rendono questo smartwatch un compagno versatile e indispensabile per la vita quotidiana. Acquistalo finché è in super sconto del 70% su Amazon, un’occasione irripetibile!