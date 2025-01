Acquista HUAWEI FreeBuds Pro 4 a prezzo top: in regalo la Band 9

Con HUAWEI oggi non si scherza. Hai ancora poche ore per approfittare di un’ottima offerta. Infatti, proprio in questo momento, acquistando gli auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 4 a prezzo top ricevi in regalo la Band 9. Un’occasione incredibilmente rara da prendere subito al volo. Cosa stai aspettando?

La spedizione gratuita entro 1-2 giorni lavorativi è inclusa. Inoltre, hai la possibilità di ottenere un 8% di sconto col coupon newsletter. Addirittura, sulle FreeBuds Pro 4 hai 29€ di sconto o la seconda Band 9 in regalo. Sta a te scegliere quale di questi altri due regali ricevere. Niente male vero? Sembra un sogno, ma è tutto vero.

Il vantaggio di acquistare i FreeBuds Pro 4 su HUAWEI è la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con Klarna. In questo modo potrai rateizzare il tuo acquisto per tre mesi e senza interessi per approfittare subito dell’offerta e pagare un po’ alla volta. E poi hai tutta la garanzia offerta all’acquisto direttamente dal produttore al consumatore.

HUAWEI FreeBuds Pro 4: suono autentico a prezzo wow

Gli HUAWEI FreeBuds Pro 4 sono auricolari incredibili, ora disponibili a prezzo wow. Mettili in carrello e ottieni la Band 9 in regalo. Inoltre, puoi scegliere tra altri diversi vantaggi di cui ti abbiamo parlato prima. Questi auricolari sono eccezionali grazie alle caratteristiche premium.

Con HUAWEI Sound ti assicuri un suono autentico a doppio driver, supportato dalla tecnologia Hi-Res Audio Wireless. I driver assicurano non solo un audio pazzesco, ma anche chiamate cristalline in ambienti rumorosi fino a 100 dB. A questo aggiungi una cancellazione del rumore intelligente e dinamica, perfetta anche in volo o in treno.

Passa tra dispositivi connessi in un attimo, grazie anche alla sua perfetta compatibilità con sistema operativo iOS e Android. Tutto questo in un design silver string che omaggia l’eleganza degli strumenti a corda e una custodia di ricarica che assicura fino a 33 ore di riproduzione con una carica completa, anche wireless. Acquistali adesso e la Band 9 è in regalo.