Acqua sempre fresca per i tuoi animali con la fontana smart Xiaomi

L’estate è impegnativa anche per i tuoi animali. Migliora la loro vita assicurandogli acqua sempre fresca grazie alla fontana smart Xiaomi. Oggi è in super offerta a un prezzo speciale solo sul Mi Store. Hai poche ore per acquistarla a soli 39,99€, invece di 79,99€.

Concludi l’ordine per fare un regalo davvero speciale ai tuoi amati cuccioli di casa. Xiaomi Smart Pet Fountain è la soluzione perfetta per loro. L’acqua scorre sempre passando da un filtraggio a 4 stadi. Il suo funzionamento silenzioso non disturba nessuno e include anche la connessione Smart Home.

Fontana Smart Xiaomi: i tuoi animali ti ringrazieranno

Scegli l’acqua corrente per i tuoi animali domestici. Una scelta naturale che oggi ti costa pochissimo, ma è in grado di migliorare tantissimo la loro vita. Acquista oggi stesso la fontana smart di Xiaomi! In promozione speciale solo per poche ore sul Mi Store, è davvero fantastica.

Costantemente ossigenata, aiuta il tuo cucciolo a mantenersi sano e forte. Grazie alla filtrazione speciale si mantiene pulita e dal buon sapore costantemente. Una prima membrana ferma peli e residui, una seconda blocca i sedimenti e la sporcizia. Un’ulteriore filtrazione elimina il cloro residuo e i cattivi odori.

Infine, un ultimo passaggio blocca ioni di calcio o magnesio, la possibile causa di calcoli renali. Cosa stai aspettando? Acquistala adesso a soli 39,99€, invece di 79,99€.