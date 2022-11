Acqua che frizza, la fai tu a casa: SodaStream da PROVARE, mini prezzo

Di addio a portare pesanti casse d’acqua fino a casa ed evita d’inquinare l’ambiente con un uso eccessivo di plastica grazie a questo MegaPack di SodaStream. Finalmente ti godi il bicchiere di acqua come hai sempre desiderato ma tra le tue mura di casa, in pace assoluta.

Su Amazon lo trovi a soli 69,99€ grazie all’offerta che ti permette di risparmiare ben €30 con uno sconto del 30% che trovi sulla pagina del prodotto.

Se vuoi riceverla a casa senza costi aggiuntivi ricordati che puoi abbonarti ad Amazon Prime per avere in ogni momento spedizioni gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Rendi la tua vita frizzante con questo gasatore SodaStream da provare

Se sei un amante dell’acqua frizzante ma sei anche stufo di caricarti ogni volta casse e casse d’acqua da portare a casa, soprattutto se abiti in un appartamento senza ascensore, allora la soluzione perfetta per te è il MegaPack di SodaStream.

Con questo dispositivo potrai realizzare all’incirca 60 litri di acqua frizzante con una sola ricarica di Co2, ma non è finita qui: potrai creare anche le tue bibite gassate preferite e allo stesso tempo potrai ridurre drasticamente il consumo di plastica all’interno della tua casa.

In questo MegaPack ti verranno forniti: un gasatore modello Terra, una ricarica di anidride carbonica, 2 bottiglie da 1 litro e una bottiglia più piccola da 1/2 litro. Infatti dovrai utilizzare unicamente queste bottiglie date in dotazione con il gasatore e non le comuni bottiglie di plastica.

Non ti preoccupare perché questo dispositivo è veramente facile da utilizzare: basterà fissare la bottiglia al gasatore e il gioco sarà fatto, in pochi secondi potrai goderti della fresca acqua frizzante o la tua bibita preferita.

Che cosa stai aspettando? Acquista adesso il tuo MegaPack di SodaStream grazie all’offerta del 30% che ti permette di averla a soli 69,99€. Con il tuo abbonamento Amazon Prime potrai inoltre usufruire di spedizioni sempre gratuite e veloci in tutta Italia.

