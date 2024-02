Acer Swift 3: il notebook PER TUTTI con sconto immediato di 250€ a carrello

La promozione Mega Offerte sullo store di Acer prosegue. Tra le offerte più interessanti segnaliamo quella che ha per protagonista il modello di PC Swift 3, ideale per il 99% degli utenti: il notebook in questione gode di uno sconto immediato a carrello di 250 euro, più il 50% di sconto sugli accessori acquistati insieme al computer.

Grazie a questa offerta, Acer Swift 3 è in vendita 599 euro invece di 849 euro: si tratta del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. In più, al momento del pagamento, è possibile scegliere di dilazionare la spesa in tre rate a interessi zero scegliendo tra Klarna e PayPal.

Acer Swift 3: 250 euro di sconto immediato su Acer Store

Swift 3 di Acer è un PC ultra-sottile che permette di aumentare la produttività e migliorare il multitasking. Votato alla portabilità, grazie al peso ultra-leggero (soli 1,25 kg) e le dimensioni (è sottile appena 15,9 millimetri), offre anche uno schermo luminoso e brillante, con una compatibilità piena al Wi-Fi 6E.

Il modello in offerta vanta uno schermo Full HD da 14 pollici con rapporto 16:9, IPS e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. A bordo troviamo il processore AMD Ryzen 5 5500U, affiancato da un’unità SSD da 512 GB e 16 GB di RAM. Come sistema operativo monta invece Windows 11.

Il notebook ultra sottile Acer Swift 3, nella configurazione con AMD Ryzen 5 e un’unità SSD da 512 GB, è in offerta a soli 599 euro sul sito store.acer.com. Merito della promozione Mega Offerte, che propone uno sconto immediato a carrello di 250 euro, con l’importo finale pari a 599 euro. La consegna è gratuita, così come la possibilità di richiedere il reso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.