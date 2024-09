Acer sgancia la bomba: un laptop gaming con controller staccabile

Acer ha probabilmente ideato il dispositivo dei sogni per tutti quei giocatori che ricercano dal proprio laptop lo stesso grado di coinvolgimento offerto dalle console.

Il nuovo concept realizzato da Acer prende il nome di Project DualPlay e vanta una caratteristica del tutto inedita: un controller wireless staccabile, che promette di rivoluzionare l’esperienza di gioco sui portatili.

Acer Project DualPlay è un vero punto di svolta

Annunciato durante la conferenza globale next@acer a Berlino, Project DualPlay è un laptop in stile Predator che può adattarsi a diverse modalità di gioco. Il suo tratto distintivo è un ampio touchpad che può essere rimosso in un istante grazie al blocco elettromagnetico, trasformandosi in un gamepad wireless simile a quello di Nintendo Switch. Il controller è anche divisibile in due joystick, permettendo ad un secondo giocatore di unirsi per divertenti sessioni multiplayer.

Il laptop di Acer non si limita ad innovare sul fronte gaming ma offre anche un’esperienza audio avanzata. Infatti, quando il controller viene staccato, due altoparlanti pop-out da 5 W si attivano automaticamente, garantendo un suono di alta qualità per migliorare l’immersione nel gioco.

Esteticamente, Project DualPlay non passa certo inosservato, grazie all’illuminazione RGB dinamica che avvolge l’intera area della tastiera, le cornici dello schermo ed il trackpad. Questa illuminazione, insieme ad una barra luminosa posta sul retro ed ai joystick anch’essi illuminati, conferisce al laptop un aspetto futuristico e adatto ad una postazione di gioco d’alto livello.

Trattandosi ancora di un concept, Acer non ha rivelato molto altro su Project DualPlay: non conosciamo quindi dettagli su specifiche tecniche, prezzo e data ufficiale di lancio, ma ovviamente vi informeremo in caso di novità.