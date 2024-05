Acer Predator Helios Neo 16: sconto immediato di 500 euro a carrello

Il notebook da gaming Acer Predator Helios Neo 16 è tra i protagonisti delle offerte disponibili sullo store ufficiale Acer. Grazie alla super offerta in corso, è possibile acquistarlo a 1.199 euro, con 500 euro di sconto applicato automaticamente nel carrello.

Predator Helios Neo 16 di Acer si fa portavoce del futuro del gaming, grazie a specifiche all’avanguardia, una grafica potenziata grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale e la presenza di NVIDIA DLSS 3.5, per un’esperienza di gioco senza compromessi.

Acer Predator Helios Neo 16 in offerta a 1.199 euro su Acer Store

Il modello in offerta del Predator Helios Neo 16 monta il processore Intel Core i5-13500HX con 14 core, affiancato da un’unità SSD PCIe NVMe da 1 TB, 16 GB di RAM DDR5 e la scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria dedicata. Come schermo troviamo un IPS ComfyView da 16 pollici, con risoluzione 1920 x 1200 e refresh rate di 165 Hz, mentre il sistema operativo è Windows 11.

A livello di porte il notebook Acer monta 1 porta HDMI, 1 porta USB 3.2 Gen 1 di tipo A, 2 porte USB 3.2 Gen 2 di tipo A e 2 porte USB 3.2 Gen 2 di tipo C, mentre lato connettività c’è il supporto al Bluetooth 5.1 o superiore, alla tecnologia Gigabit Ethernet e allo standard IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax.

Acer Predator Helios Neo 16 è in offerta a 1.199 euro anziché 1.699 euro sullo store ufficiale di Acer, grazie al maxi sconto di 500 euro applicato in automatico una volta aggiunto il computer al carrello. La consegna è gratuita ed è possibile dilazionare la spesa in tre rate a interessi zero scegliendo come modalità di pagamento Klarna o PayPal.