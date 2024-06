Acer Nitro V 15: sconto immediato di 200 euro su Acer Store

Nell’ambito delle Offerte Year of Sports, la promozione attualmente in corso su Acer Store, è possibile ottenere uno sconto immediato di 200 euro sul PC da gaming Acer Nitro V 15 (ANV15-51). Lo sconto è applicato in automatico dallo store ufficiale di Acer una volta che il prodotto viene aggiunto al carrello, per un prezzo finale di 1.199 euro invece di 1.399 euro. Se il budget a propria disposizione non dovesse essere sufficiente, al momento del check-out è possibile pagare in 3 rate a interessi zero con Klarna o PayPal.

Acer Nitro V 15 in offerta a 1.199 euro su Acer Store

Il notebook Nitro V 15 di Acer è un dispositivo rivolto agli appassionati di gaming, che riesce a unire potenza e stile nella stessa macchina. Il modello in offerta monta il processore Intel Core i7-13620H di tredicesima generazione, affiancato da una scheda video GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria dedicata, un disco SSD da 1 TB e 16 GB di RAM DDR5.

La scheda tecnica del PC da gaming Acer è dunque di tutto rispetto, senz’altro di gran lunga superiore alla media. I vantaggi sono notevoli, a partire proprio dalle sessioni di gaming più intense, dove le prestazioni del computer giocano un ruolo fondamentale nell’esito finale della sfida.

Un altro fiore all’occhiello del computer è lo schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, refresh rate fino a 165 Hz e fino a 3 ms come tempo di risposta overdrive.

Acer Nitro V 15 è in vendita a 1.199 euro sullo store ufficiale di Acer, grazie allo sconto immediato di 200 euro a carrello. L’offerta, che rientra nella promo Year of Sports, terminerà il prossimo 17 giugno.