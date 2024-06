Acer Nitro: monitor Gaming da 27" tuo a 27€ per 5 mesi SENZA INTERESSI

Approfitta anche tu di questa incredibile promozione che trovi solo su Amazon per portarti a casa un monitor da gaming spettacolare a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque metti subito nel tuo carrello Acer Nitro da 27 pollici a soli 139,90 euro, invece che 179,90 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 22% che porta il prezzo a terra e ti permette di risparmiare ben 40 euro sul totale. Tieni presente che si tratta del minimo storico, il prezzo più basso finora raggiunto. È chiaro quindi che dovrai essere veloce o rischi di perderti l’occasione. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 27,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Acer Nitro a prezzo assurdo solo su Amazon

Acer Nitro è un monitor veramente eccellente, con una risoluzione FHD 1920 x 1080 p con colori vividi e intensi e dettagli precisi. Un display da 27 pollici con frequenza di aggiornamento da 180 Hz che ti permetterà di non perdere un frame.

Gode di un tempo di risposta di soli 0,5 ms che riduce quindi le sfocature e vedrai una notevole differenza soprattutto quando giochi online. Gode inoltre della tecnologia AMD FreeSync Premium che riduce il tearing e garantisce un gioco fluido. E poi ha un design senza cornice sui tre lati per un’immersione totale.

Fai alla svelta dunque perché a una cifra del genere sparirà in poco tempo. Perciò vai adesso su Amazon e acquista il tuo monitor da gaming Acer Nitro da 27 pollici a soli 139,90 euro, invece che 179,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.