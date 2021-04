Il monitor da gioco Acer Nitro XV252Q F arriva con il supporto della frequenza di aggiornamento di 390Hz. Di fatto, per chi non lo sapesse, serie Nitro è nota per i potenti prodotti di gioco come laptop da gioco e peroifiche top di gamma come monitor e altro. Il gigante della tecnologia ha recentemente aggiornato la sua gamma di pannelli gaming con il Nitro XV252Q F.

Acer: il monitor da gaming definitivo

Il monitor da gioco Acer Nitro XV252Q F ha come punto di forza principale, la presenza di una frequenza di aggiornamento dello schermo di 360Hz che può raggiungere la potenza overclock di 390Hz. Questo pannello è adatto per gli utenti di e-sport che non sperimenteranno una grave latenza durante il gioco.

In termini di specifiche chiave, il monitor Acer Nitro XV è dotato di uno schermo IPS LCD da 24,5 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Il monitor arriva anche con un tempo di risposta G2G di 1 ms (0,5 ms minimo), ha un rapporto di contrasto di 1000: 1. Il monitor arriva anche con una luminosità di 400 cd / m2, angoli di visualizzazione 178/178, profondità di colore a 8 bit e una gamma di colori sRGB standard del 99%.

Inoltre, arriva con il supporto per la sincronizzazione adattiva che fornisce il supporto VRR da entrambi i sistemi NVIDIA e AMD. Il monitor dovrebbe portare con sé la certificazione FreeSync Premium, ma non è chiaro se saranno presenti certificazioni G-sync. C’è anche una modalità di retroilluminazione con riduzione della sfocatura VRB (Visual Response Boost), ma non è veloce come VRR.

Il monitor è dotato di una serie di porte per la connettività come DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.0 e un jack per cuffie per la connettività delle cuffie da gioco. Comprende allo stesso modo due altoparlanti audio da 2 W che emettono un suono ricco. Proprio come la maggior parte dei monitor da gioco, il supporto dell’Acer Nitro XV2 è regolabile in diverse direzioni come inclinazione, altezza, rotazione e può anche essere ruotato di 360 gradi.

Il prezzo del monitor Acer Nitro XV2 deve ancora essere rivelato anche se Acer lo ha elencato sul suo sito web. È previsto un prezzo di vendita al dettaglio di circa ~ € 530. Tuttavia, non è certo, ci aspettiamo che i dettagli sui prezzi e sulla disponibilità vengano divulgati in un secondo momento.

