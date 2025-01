Acer festeggia San Valentino con sconti fino a 300€

In anticipo di qualche giorno, Acer ha lanciato la promo di San Valentino, con sconti fino a 300 euro in carrello su notebook da gaming, portatili per studenti, PC All-in-One, monitor, proiettori e altro ancora. Su una selezione di prodotti vi è inoltre la possibilità di ottenere uno sconto automatico in carrello ancora superiore, come ad esempio i 400 euro di sconto sul modello Swift Go 14 OLED con processore Intel Core Ultra 9 e SSD da 1 TB.

Tra i vantaggi offerti dallo store ufficiale Acer vi sono poi la consegna gratuita a casa, il reso a zero spese e la possibilità di pagare in tre rate a interessi zero, scegliendo come metodo di pagamento PayPal o Klarna.

Le migliori offerte della promo San Valentino di Acer

Tra i prodotti in offerta, alcuni godono anche di un extra sconto del 5% grazie al codice promozionale GAME5. Per beneficiare dell’ulteriore sconto è sufficiente aggiungere l’articolo al carrello, per poi inserire il codice GAME5 nel campo dedicato. Se guardiamo alla lista qui sopra, a godere di questo extra sconto è il portatile da gaming Nitro V14.

In ultimo, vi confermiamo che le offerte della promozione San Valentino di Acer termineranno il prossimo 17 febbraio, salvo esaurimento scorte.