Acer ChromeBook Spin 311 è in offerta su Amazon a soli 249,00€. Con uno sconto di ben 120,00€ hai un'occasione più unica che rara davanti agli occhi.

Convertibile? Sì grazie, un Acer ChromeBook Spin

Acer ChromeBook Spin è un laptop pazzesco: lo utilizzi come vuoi e soprattutto è adatto sia a esigenze lavorative che di studio. Grazie al suo essere convertibile, lo giostri a piacimento e lo sfrutti fino all'infinito.

Con il suo display multitouch LCD da 11,6 pollici non solo ti godi delle immagini pazzesche in qualità ottimizzata, ma vedi i contenuti in streaming senza dover strizzare gli occhi e apri documento avendo una visione ampia.

Vuoi utilizzarlo a mo' di tablet? Fai pure, con le sue cerniere a 360° lo richiudi senza problemi, ma se devi lavorare o scrivere qualcosa ti basta riposizionarlo per poter sbloccare la tastiera e utilizzarlo come un più classico laptop.

Al suo interno trovi un potente processore MediaTek che viene abbinato a 4 GB di RAM per un utilizzo fluido. Ovviamente come sistema operativo trovi un Chrome OS ma non avere timori: è semplicissimo e intuitivo da utilizzare e in più non gli manca nulla.

Se poi hai bisogno di un dispositivo con una batteria longeva sei nel posto giusto perché questa integrata ti offre fino a 16 ore di autonomia. Ciò significa che se devi andare in università o in ufficio puoi anche non portarti il caricatore dietro perché avrai carica a sufficienza e oltranza.

Acquista subito il tuo Acer ChromeBook Spin 311 su Amazon a soli 249,00€ in colorazione Silver.

Ps: è possibile acquistarlo anche a rate a Tasso Zero con Confidis.

