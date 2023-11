Acer Chromebook CB314 in super offerta a 229€ da Unieuro

Sul sito di Unieuro, nell’ambito della promozione “Bello, Bello Black Friday”, l’Acer Chromebook CB314-1H con schermo da 14 pollici è in offerta a 229€, in sconto di 110€ rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico. È un notebook pensato per gli studenti e il 99% delle persone che usano il computer per navigare in Internet, stare sui social o usare programmi di videoscrittura.

L’offerta è disponibile su questa pagina. Considera che puoi anche usufruire del pagamento in tre rate a interessi zero da 76,33€ al mese con Klarna e PayPal.

Acer Chromebook CB314 in sconto di 110€ sul sito di Unieuro

Il Chromebook CB314 del marchio Acer vanta uno schermo da 14 pollici Full HD, il processore Intel Celeron N4020 a 2,8 GHz, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria eMMC e Chrome OS come sistema operativo. Lato connettività troviamo il supporto al Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, più il jack per microfono e auricolari, 2 porte USB 3.2 Gen 1 di tipo C e 2 porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A.

Come ripetiamo sempre, quando si decide di acquistare un notebook la prima cosa da fare è non guardare la scheda tecnica. Tutto passa infatti in secondo piano grazie alla presenza di Chrome OS, il sistema operativo di Google che offre un’esperienza d’uso impareggiabile a parità di prezzo e componenti hardware.

È importante invece sottolineare la risoluzione Full HD dello schermo, il peso di appena 1,5 kg (unito al display da 14 pollici) e soprattutto l’autonomia da 12 ore. Difficile trovare di meglio a questo prezzo, anche lato Chromebook.

Puoi acquistare l’ottimo Acer Chromebook CB314-1H sul sito di Unieuro in offerta a 229€ a questa pagina, risparmiando oltre 110€ sul prezzo consigliato. Le spese di spedizione sono gratuite, con la consegna stimata entro questo fine settimana.

