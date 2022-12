Acer Aspire 5 a prezzo SCONVOLGENTE, su Amazon a 150€ in MENO

Voglio subito dirti che per avvalerti di questa offerta dovrai essere velocissimo perché un prezzo del genere non potrà durare a lungo. In questo momento se vai su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Acer Aspire 5 a soli 479 euro, invece che 629 euro.

Questo è davvero un ottimo prezzo considerando le specifiche di questo portatile. Inoltre se preferisci c’è anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Questo notebook monta il potente processore AMD Ryzen 5 con a supporto 8GB di RAM e un SSD da 256GB. Inoltre è già installato Windows 11 Home.

Acer Aspire 5: super portatile a un prezzo mini

Le prestazioni di Acer Aspire 5 sono veramente notevoli. Grazie al potente processore Ryzen 5 che è dotato di una scheda grafica integrata AMD Radeon potrai farci praticamente di tutto. Gli 8GB di RAM di cui dispone sono sufficienti per usare programmi che necessitano di uno scomparto hardware performante. E anche l’SSD da 256GB fa il suo lavoro, consentendoti di avere rapidità e spazio di archiviazione.

Potrai guardare i tuoi programmi video nell’ampio display da 15,6 pollici FHD LCD dai colori brillanti e intensi. In più la tecnologia Acer Color Intelligence ti aiuta a non affaticare la vista. Avrai già installato Windows 11 con licenza, per cui appena ti arriva a casa potrai subito utilizzarlo. Infine sarai in grado di collegarlo alla tua rete Wi-Fi di casa e avrai a disposizione diverse porte tra cui USB 3.2 per trasferimenti veloci e un ingresso HDMI per collegare un monitor in alta definizione.

Non c’è dubbio che a questo prezzo è un vero colpaccio. Come dicevo però dovrai essere veloce perché un ribasso così durerà poco. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo Acer Aspire 5 a soli 479 euro, invece che 629 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

