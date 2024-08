Acer Aspire 1 a 219€ su Amazon: il PC perfetto per studio e lavoro (-110€)

Un notebook compatto e versatile per affrontare le tue attività quotidiane in modo semplice e fluido: Acer Aspire 1 potrebbe è la soluzione perfetta. Questo elegante portatile combina un design moderno e funzionale con prestazioni solide, offrendoti tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare, studiare e rimanere connesso ovunque tu sia.

In promozione su Amazon, in occasione del “Back To School”, puoi prenderlo a 219€ invece di 329€: completa adesso l’ordine per approfittarne, se le scorte non sono già finite. Spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma disponibilità limitata.

Questo ottimo laptop si distingue per il suo design sottile e leggero, realizzato in una raffinata colorazione argento. Con uno spessore di soli 19,9 mm e un peso di appena 1,7 kg, è incredibilmente facile da trasportare, rendendolo l’alleato ideale per chi è sempre in movimento. Sia che tu debba recarti in ufficio, all’università o in viaggio, potrai portarlo con te senza affaticarti.

Un ottimo display da 15,6″ con tecnologia FHD LED LCD: immagini nitide e dettagliate, perfette per guardare i tuoi contenuti multimediali preferiti o per lavorare con documenti e fogli di calcolo. Inoltre, la grafica integrata Intel UHD ti offrirà una resa grafica fluida e reattiva per le tue attività quotidiane.

Sotto la scocca, è equipaggiato con un processore Intel Celeron N4500, 4GB di RAM DDR4 e un’unità di archiviazione eMMC da 128GB. Questa configurazione hardware ti garantirà una buona potenza di elaborazione per affrontare una vasta gamma di attività, dalla navigazione web alla gestione di file e documenti. Inoltre, il sistema operativo Windows 11 Home in S mode offre un’esperienza d’uso semplice e intuitiva.

Dunque, Acer Aspire 1 è il notebook ideale per chi cerca un dispositivo portatile, affidabile e versatile per affrontare le proprie attività quotidiane. Con il suo design elegante, le sue prestazioni solide e l’ampia connettività, questo portatile ti permetterà di lavorare, studiare e goderti i tuoi contenuti multimediali ovunque tu sia. Completa adesso il tuo ordine per averlo a 219€ in vece di 329€ con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.