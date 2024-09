AceBook 8: portatile da 15,6" con 16GB di RAM e SSD da 512GB a 251€

Hai deciso di acquistare un computer portatile che regali buone prestazioni ma non vuoi spendere una barcata di soldi? Il tuo budget si aggira intorno ai 250 euro e finora non hai trovato niente che ti interessi? Allora sono certo che questa offerta fa proprio al caso tuo. Vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello AceBook 8 a soli 251,10 euro, invece che 299 euro, inserendo il codice promozionale PIT10PERTE2024 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avere uno sconto del 10% per risparmiare ulteriormente su un prezzo già eccellente in partenza. Si tratta di un notebook con un rapporto qualità prezzo davvero senza precedenti. Grazie al suo scomparto hardware garantisce ottime performance e ha un design estremamente leggero e pratico.

AceBook 8: il portatile che costa poco e non delude

È chiaro che quando siamo di fronte a dei prodotti con cifre così basse viene da chiedersi se garantiscano anche la qualità. Posso assicurarti che AceBook 8 non ti deluderà affatto. Ovviamente non siamo di fronte a un computer per il gaming ma che garantisce ottime prestazioni per tantissimi programmi come Word, Excel o per navigare su Internet e guardare film in streaming.

Monta il processore Intel Alder Lake N97 di 12ª generazione spinto dalla bellezza di 16 GB di RAM per una velocità eccellente. Ha poi un SSD da 512 GB che garantisce un’archiviazione eccellente e un’accensione velocissima. Possiede un display da 15,6 pollici FHD+ 1920 x 1080 con pannello IPS. Ha 4 porte USB, di cui due per trasferimenti veloci, una porta USB Type-C, un ingresso HDMI e uno slot per microSD.

Senza ombra di dubbio possiamo dire che a questa cifra non puoi trovare di meglio. Quindi non aspettare che sia troppo tardi, vai ora su eBay e acquista il tuo AceBook 8 a soli 251,10 euro, invece che 299 euro, inserendo il codice promozionale PIT10PERTE2024 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.