Account Google hackerato? Queste email scatenano il panico

In queste ore, molti utenti stanno segnalando di aver ricevuto alcune email da parte di Google, nelle quali viene notificata l’aggiunta di una nuova carta al loro account, pur non avendo effettuato alcuna modifica in tal senso.

Nuova carta aggiunta (per errore?) agli account Google

Queste notifiche hanno generato confusione e preoccupazione tra gli utenti di Google Pay e Google Wallet, poiché sembravano indicare un’attività non autorizzata sui loro account. Alcuni hanno addirittura ricevuto più e-mail simili, tutte provenienti da un indirizzo ufficiale di Google, aumentando il sospetto di una potenziale compromissione.

Molti utenti, giustamente preoccupati per la sicurezza dei loro dati, hanno subito provveduto ad eliminare le carte di pagamento collegate agli account Google, cambiando le password e adottando misure di sicurezza aggiuntive per proteggere le informazioni personali. Tuttavia, considerando le numerose segnalazioni provenienti da tutto il mondo, si è rapidamente diffusa l’idea che possa in realtà trattarsi di un bug piuttosto che di un vero e proprio attacco informatico.

Sebbene Google non abbia ancora fornito una dichiarazione ufficiale o una spiegazione chiara riguardo all’origine di queste email, è altamente probabile che siano state inviate per errore. Al momento, non ci sono prove che indichino una compromissione effettiva degli account o l’aggiunta non autorizzata di carte di pagamento. Gli utenti che hanno ricevuto queste email possono quindi stare relativamente tranquilli.

Nonostante ciò, per una maggiore sicurezza, è consigliabile controllare regolarmente le carte di pagamento salvate nel proprio account Google Pay o Google Wallet e rimuovere eventuali carte sospette. Cambiare la password e attivare l’autenticazione a due fattori fornisce senza dubbio un ulteriore livello di protezione.

Nonostante il problema sembri legato ad un errore tecnico, adottare queste misure precauzionali può offrire maggiore tranquillità. Ad ogni modo, vi terremo informati qualora Google fornisse una spiegazione più precisa in merito a queste strane email.