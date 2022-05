Accendino sempre scarico? Quello USB è una GENIALATA (12€)

L’accendino è utile in una marea di contesti, ma ha un problema. Penso viva di vita propria perché sa esattamente quando scaricarsi e smettere di funzionare. Per non parlare di quando, con un po’ di vento, diventa impossibile da accendere.

Quanto conosco bene questi disagi. Prima tendevo a riempirmi borse e tasche per non rimanere mai senza, poi – da brava appassionata di tecnologia – ho scoperto quello ricaricabile tramite porta USB. Ho risolto tutti i miei problemi e non sembro più un tabacchino ambulante.

Si tratta di un gadget dotato di batteria integrata ricaricabile e accensione elettrica. Una combo pazzesca. Infatti, non solo non servono liquidi: lo metti in carica come faresti con lo smartphone. Inoltre, il meccanismo di funzionamento non teme il vento: funziona sempre e comunque. A parte questo, siamo onesti, quanto è nerd tirare fuori un accessorio come questo? Il bello è che costa anche pochissimo: da Amazon lo porti a casa a 12,99€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

In dotazione, oltre all’accendino USB ricaricabile, trovi anche il cavetto e arriva tutto in una pratica confezione. In questo modo, se lo desideri, può diventare anche un gadget particolarissimo da regalare, tanto per fare un esempio.

Il funzionamento è banalissimo: premi un pulsante e in qualche secondo è acceso, pronto per l’utilizzo. Certo, non va bene per concerti e fiaccolate: dopo qualche secondo si spegne e comunque non crea fiamma. Per tutto il resto però è perfetto: un compromesso più che sopportabile, no?

Prova adesso questo particolarissimo accessorio, da Amazon te l’accaparri a 12,99€ con spedizioni epura rapide e gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.