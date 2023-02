Accendi la luce con la voce con queste 2 lampadine smart a 9€

Fai diventare la tua casa intelligente con una piccola spesa. Controlla le tue luci con la voce ovunque ti trovi. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello queste 2 lampadine smart vintage Aigostar a soli 9,20 euro, invece che 22,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Sì è esattamente come vedi, grazie a questo sconto incredibile del 60% oggi con una spesa ridicola fai il colpaccio. Con queste 2 lampadine WiFi potrai accendere o spegnere le luci con il tuo smartphone, da remoto, o con la voce, quando invece sei a casa. Sconvolgi il tuo modo di fare quest’azione che, seppur semplice, cambierà per sempre la tua vita.

Lampadine smart per semplificare e divertirti

Queste 2 lampadine smart non hanno bisogno di un hub per funzionare. Una volta che hai scaricato l’app Aigosmart, dovrai solo seguire dei semplici passaggi per configurarle. Si connettono alla tua rete WiFi di casa in un attimo e quindi le puoi controllare con un dispositivo come smartphone o tablet, anche quando non sei a casa.

Oppure usa la voce e chiedi ad Alexa o Google Assistant di accendere la luce del salotto o spegnere quella del bagno che tuo figlio ha dimenticato accesa. Tutto senza muovere un dito. Puoi anche regolare la luminosità, scegliendo da un minimo dell’1% a un massimo del 100%, o la temperatura. Mixando queste due cose potrai avere la giusta atmosfera per ogni occasione. La luce che viene emanata è forte la consuma pochissimo.

Non c’è davvero tempo da perdere perché questa è un’offerta da batticuore. Per cui corri su Amazon e acquista le tue 2 lampadine smart vintage Aigostar a soli 9,20 euro, invece che 22,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.