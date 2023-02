Acari ADDIO: sterminali con Smarock S10 Pro, spazzola intelligente in promo

Smarock S10 Pro diventerà il tuo più potente alleato per eliminare acari, polvere e sporcizia da materassi, poltrone, divani, sedie imbottite e non solo. Uno strumento potentissimo con forte aspirazione, doppio serbatoio, riscaldamento a 55 gradi, sensore di rilevamento degli acari e sistema di sterilizzazione a ultrasuoni e raggi UVC . Elimina il fastidio delle allergie e assicurati il massimo del pulito.

Approfittando della promo Geekbuying a tempo limitato, puoi fare un eccellente affare e portare a casa questo eccezionale sistema di pulizia a mini prezzo. Completa l’ordine al volo per prenderlo a 119€ circa appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai magazzino europeo.

Smarock S10 Pro è in sconto pazzesco: elimina tutti gli acari

Un prodotto eccellente nella lotta ai maledetti acari. Impugnalo dall’impugnatura ergonomica e passalo sul tessuto che ti interessa pulire. Il potente motore da 500W aspirerà con forza polvere (potenza aspirante di ben 13Kpa), sporcizia e allergeni, grazie anche alla speciale spazzola. Una volta che saranno nel doppio serbatoio, la sporcizia sarà trattenuta all’interno di uno dei due mentre l’altro permetterà una efficace filtrazione dell’aria, che tornerà nell’ambiente super pulita.

Mentre aspiri, il sistema di sanificazione tramite raggi UVC – alloggiato accanto alla spazzola – si occuperà di eliminare la sporcizia invisibile, garantendoti divani, materassi, poltrone, sedie imbottite e prodotti simili puliti a fondo, anche dove l’occhio umano non arriva. Ancora, il dispositivo può riscaldarsi e propagare calore fino a 55 gradi, aiutando a uccidere gli acari, che muoio già a partire da temperature di 50 gradi. Inoltre, il calore ha anche azione deumidificante. A completare il tutto, gli ultrasuoni: la loro propagazione disturba il sistema nervoso degli acari, impedendo loro di riprodursi.

A rendere unico questo prodotto è il suo cuore intelligente, che ti permetterà di ottenere performance incredibilmente elevate. Infatti, il sensore di rilevamento degli acari è in grado di capire quanto è elevata la concentrazione degli stessi. I dati vengono mostrati direttamente sulla parte alta di Smarock S10 Pro. In questo modo, potrai sapere con precisione se è tutto pulito o è necessario continuare le operazioni di aspirazione e sanificazione: avrai sotto controllo anche la sporcizia che “non si vede”, quindi.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Geekbuying. Approfitta dell’eccellente sconto del momento per portare a casa questo efficacissimo sistema di rimozione degli acari e della polvere a 119€ circa appena: completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni, da magazzino europeo, sono veloci e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.