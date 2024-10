Abbiamo il suo curriculum: così inizia la truffa svuota conto

Una nuova truffa svuota conto sta dilagando tra gli utenti. Disseminando il panico, è facile cadere nella trappola, soprattutto per chi sta cercando un lavoro. Infatti, tutto ha inizio con una semplice, ma studiata frase: “Abbiamo il suo curriculum“. Insomma, la conferma che una proposta di lavoro sembra possibile.

In realtà questa è solo un’illusione che presto diventerà un incubo per l’utente che cade nella trappola. Infatti, invece di risolvere il suo problema, ovvero la mancanza di lavoro, e assicurarsi uno stipendio mensile quantomeno sicuro, prima che se ne accorga perderà gran parte del suo denaro.

Vediamo insieme come si sviluppa la nuova truffa svuota conto che sfrutta la ricerca di un lavoro da parte di molti utenti. Scopriamo anche come si può essere raggiunti da questa frode criminale e quali sono i consigli da mettere in pratica per non cadere in questa pericolosa trappola.

Come si sviluppa la nuova truffa svuota conto del curriculum

Tutto inizia con una telefonata da un numero sconosciuto, spesso con prefisso internazionale. Rispondendo l’utente riceve informazioni da una voce registrata che afferma: “Abbiamo il suo curriculum“. Segue poi il motivo della chiamata: una proposta di lavoro. Termina poi con un numero di telefono da registrare e contattare su WhatsApp per avere ulteriori informazioni.

Ovviamente, la truffa fa leva su una necessità e non spiega più di tanto per lasciare un certo senso di curiosità al destinatario della chiamata fortunata. Purtroppo però, contattando il numero su WhatsApp inizia tutta l’odissea. Infatti, dall’altra parte non c’è una vera azienda, ma un pool di criminali organizzati pronti a generare fiducia nella vittima per poi depredarla dei suoi risparmi.

Come evitare questa trappola

La trappola del curriculum è davvero insidiosa. Pensando di poter guadagnare denaro con un lavoro semplice che richiede poco tempo da investire, molti utenti hanno perso denaro e dati personali. La nuova truffa svuota conto sta spopolando e i cybercriminali riescono ha raggiungere i loro pessimi obiettivi.

Puoi evitare questa trappola evitando di rispondere a chiamate da numeri sconosciuti, soprattutto quando si tratta di numerazioni con prefisso internazionale. Solitamente, questa truffa svuota conto inizia da un numero chiamante da Germania, Portogallo, Inghilterra, Lituania e Albania.

Inoltre, se per errore o curiosità hai risposto non contattare mai tramite WhatsApp il numero di telefono che ti viene dettato dalla voce registrata. Evita anche di fornire le tue informazioni personali nel caso venissero chieste dalla voce registrata.