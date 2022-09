A SORPRESA, il nuovissimo Amazfit Band 7 è su Amazon: uno spettacolo

Non ci si aspettava di trovarlo già su Amazon e invece eccolo: Amazfit Band 7 è un po’ nascosto, ma è presente sulla piattaforma. Disponibile all’acquisto, si può portare a casa addirittura con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. L’ampio display AMOLED da 1,47″ è un grosso balzo in avanti rispetto al predecessore, ma non si tratta dell’unica novità. Infatti, non manca il supporto a un enorme numero di modalità di allenamento (120 in tutto) e diverse funzionalità dedicate alla salute.

Il prezzo, come da tradizione, rimane super contenuto. Il wearable si può portare a casa a 49€ circa appena con spedizioni Prime super rapide e gratuite, basta completare l’ordine al volo, prima che finisca.

Amazfit Band 7 è disponibile su Amazon

Chi conosce il brand, sa bene la sua posizione all’interno del mercato dei wearable. Infatti, il produttore si è fatto conoscere perché in grado di offrire eccellente qualità a prezzo più che contenuto. Il nuovo dispositivo non tradisce le aspettative e promette di mettere al polso dell’utente un piccolo concentrato di tecnologia.

Il pannello, dotato di alta definizione, gode di visibilità perfetta in qualsiasi condizione di luminosità. Sebbene abbia dimensioni importanti, non influisce sull’autonomia energetica complessiva. Infatti, l’ampia batteria da ben 232 mAh consente di spingersi fino a ben 18 giorni lontano dalla ricarica.

Come anticipato, sono 120 le modalità sportive fra le quali scegliere quella con cui allenarsi, tenendo traccia di tutti i risultati in modo capillare. Ancora, sono diverse le feature dedicate alla salute. Fra queste, spiccano il controllo per 24 ore al giorno del livello di ossigeno nel sangue e del battito cardiaco.

Per finire, uno sguardo all’estetica: il dispositivo ha un appeal casual, perfetto da abbinare a qualsiasi outfit, ed è possibile personalizzare lo schermo scegliendo fra decine e decine di quadranti.

Non perdere l’occasione di essere fra i primi a portare a casa Amazfit Band 7: completa l’ordine al volo per averlo a 49€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.