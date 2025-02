A San Valentino parti con Italo: nuova promo 2x1, due biglietti al prezzo di uno

A San Valentino organizza un viaggio con la tua dolce metà grazie a Italo: la compagnia ferroviaria ha infatti lanciato una nuova promozione a tempo limitato che ti permette di viaggiare in due al prezzo di un solo biglietto a bordo dei suoi treni Alta Velocità. Scopriamo come funziona l’offerta e come partire risparmiando il 50%.

Viaggia in due al prezzo di uno: come fare

La nuova promo 2×1 Italo ti permette di viaggiare in due in ambiente Smart e Prima Business con uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto. In poche parole, acquistando due biglietti, uno sarà come se fosse regalato.

L’offerta è valida soltanto per gruppi di due persone ed è soggetta a disponibilità, ciò significa che se sei interessato il nostro consiglio è di acquistare il proprio biglietto quanto prima per evitare che i posti vadano esauriti. I biglietti possono essere modificati fino a 3 giorni prima della partenza ma non sono rimborsabili, a meno che in fase di acquisto scegli l’Opzione Rimborso a pagamento.

Ecco come puoi prenotare due biglietti pagandone uno solo:

Scegli il tuo viaggio inserendo stazione di partenza e arrivo Scegli le date di andata e ritorno e seleziona due passeggeri Seleziona l’offerta Italo 2×1 e procedi con l’acquisto

Come avrai potuto notare, non dovrai inserire alcun codice promo, perché l’offerta si attiva automaticamente quando vengono inseriti due passeggeri. Tuttavia, c’è un requisito da rispettare: per accedere alla promo 2×1, dovrai prenotare con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di viaggio scelta.

La nuova promozione Italo 2×1 è l’occasione perfetta per organizzare un bel weekend fuori porta in occasione di San Valentino, che quest’anno sarà proprio di venerdì. Approfittane prenotando su tutti i canali disponibili, online, biglietterie e agenzie di viaggio, escluso il personale di bordo, per viaggiare in due al prezzo di un solo biglietto su tutta la rete ferroviaria Italo Treno.