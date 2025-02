A San Valentino il regalo giusto è da GameStop: sono attivi gli sconti

In cerca del regalo perfetto per San Valentino? GameStop ha lanciato una nuova promozione con tanti sconti su accessori, gadget e giochi da regalare alla tua dolce metà: controller, LEGO a tema romantico, lampade, gift card, monitor, videogiochi e molto altro, tutto in sconto.

Videogiochi, gadget e accessori in offerta

Sono una novantina i prodotti in offerta da GameStop in occasione della promozione legata a San Valentino. A farla da padrone sono i set LEGO Botanicals, bellissime edizioni a tema fiori e piante tutte da costruire.

Ma non mancano gli accessori, moltissimi dei quali in sconto: ci sono i controller, per tutte le console, poi gli headset, le sedie gaming, scrivanie, monitor, mouse e videogiochi (sia PlayStation che Xbox e Nintendo Switch). Non mancano poi le gift card, Netflix e Spotify.

La promozione GameStop di San Valentino è disponibile sia online, su alcuni articoli selezionati, che in negozio, ma la disponibilità dei prodotti LEGO potrebbe variare a seconda del punto vendita. Se vuoi assicurartene uno in particolare per la tua dolce metà, puoi sempre chiedere il ritiro in negozio.

La maggior parte degli articoli in offerta possono essere ritirati in negozio, oppure è possibile chiedere la consegna a domicilio. In alcuni casi è anche possibile attivare il pagamento a rate e senza interessi attraverso la piattaforma Klarna: maggiori informazioni sono disponibili nelle relative pagine prodotto.

La promo di San Valentino proseguirà ancora per qualche giorno: qui puoi visualizzare tutti i prodotti GameStop in offerta e tutti i potenziali regali per la tua dolce metà in occasione della festa degli innamorati.