Ti svelo un segreto: non devi investire un patrimonio per avere uno smartwatch che sia più che completo. Puoi spendere poco e portare a casa un prodotto che ti soddisfi esteticamente e sotto il punto di vista delle funzionalità. E per “poco” intendo meno di 50€: 39€ per l'esattezza. Lo trovi direttamente su Amazon con spedizioni rapide e gratis.

Perché questo smartwatch da 39€?

Non passa inosservato: in un mondo di cloni di Apple Watch – più o meno costosi – questo gioiellino punta a fare la differenza sotto il punto di vista del design. Cassa squadrata, ma con linee morbide e un display enorme e non esagero: 1,65″ sono mica pochi per un wearable di questo tipo.

A cosa serve tutto questo spazio? Tanto per iniziare, a leggere tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth. Messaggi, chiamate, applicazioni: un rapido sguardo al polso e via, non serve prendere il dispositivo.

Tutto qui? Ovviamente no. Il wearable supporta una serie di tipologie di workout: potrai scegliere fra ben 18 tipi di sport ed allenarti, ci penserà li a tenere traccia delle tue performance. Poi, quando hai tempo, scarichi tutti i dati all'interno dell'applicazione.

E fin qui: è bello, ti mostra le notifiche e fa anche da personal trainer. Insomma, vale l'investimento! Si, ma io non ho finito di raccontartelo: questo smartwatch è anche attento a salute e benessere, con funzionalità dedicate come la misurazione del battito cardiaco e il controllo della qualità del riposo notturno.

Un gioiellino, te lo avevo anticipato. Quello smartwatch di nicchia che costa poco perché lo conoscono in pochi. Per questo, se sei alla ricerca di uno smartwatch economico – che però non deluda le tue aspettative – è il momento di accaparrartelo! Collegarti all'inserzione, direttamente su Amazon, scegli il tuo colore e fai il tuo affare. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sempre a caccia di sconti e promozioni? Il meglio è sul canale Telegram di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch