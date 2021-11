A casa con Xiaomi: 6 prodotti TOP a meno di 20€ per i Cyber edays

Un sacco di interessanti prodotti per la casa, parte dell'ecosistema Xiaomi, a meno di 20€. Sono le super offerte dei Cyber edays di eBay: approfittane ora e godi anche di spedizioni gratis.

Xiaomi: dispositivi top a meno di 20€ per gli eBay Cyber edays

Una carrellata di device di ottimo livello, tutti super utili e tutti con un un'unico grande punto in comune: costano meno di 20€ in gran sconto. Sono device parte dell'ecosistema, alcuni realizzati dal colosso cinese in collaborazione altri brand.

Il primo è il potente tritatutto, Deerma JS100, il mio “mai più senza in cucina”. Compatto e funzionante attraverso batteria integrata, è super potente e in un attimo puoi tritare quello che serve, senza dover prendere ogni volta il robot più grande. Dotato di ricarica attraverso ingresso USB C, lo porti a casa a 19,50€ (solo pochi pezzi rimati).

Il secondo dispositivo è un cavatappi elettrico spettacolare: mai più tappi di sughero rotti con briciole finite nel fino. Semplicissimo da usare, e super elegante, funziona attraverso batteria integrata ricaricabile. Lo porti a casa a 19,99€.

Il terzo dispositivo è un validissimo termometro igrometro di precisione. Funzionante assolutamente senza fili, è super utile per controllare in tempo reale il livello di comfort ambientale. Adesso lo prendi a 10,90€ appena.

A seguire, la super luce da notte portatile, con sistema magnetico di aggancio rapido. Sensore crepuscolare e di movimento integrati per permetterti di rilevare in tempo reale il livello di luce ambientale e la presenza di movimenti. Lo prendi a 13,50€ appena.

Ancora un dispositivo eccezionale per la casa: un ripetitore di segnale WiFi super smart, che ti permette di avere finalmente un rete stabile e potente in ogni angolo, anche il più lontano. Super efficace e semplice da configurare, lo porti a casa a 15,90€.

Per finire, il prodotto che non ti aspetti: un ottimo bollitore elettrico da 1,5 litri in acciaio inox. Bello esteticamente e utilizzabile in qualsiasi situazione (proprio perché non servono gas e fornelli) lo prendi a 19,90€.

Insomma, di prodotti Xiaomi per la casa ce ne sono tantissimi su eBay. Per i Cyber edays risparmi un sacco e li prendi tutti a meno di 20€. Cerchi altri affari? I migliori li trovi sulla vetrina ufficiale della promozione!